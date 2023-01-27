Выходец из России стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании

Крупнейшим налогоплательщиком Великобритании в 2022 году стал выходец из России Александр (Алекс) Герко, отказавшийся от гражданства РФ в декабре прошлого года.

По данным Sunday Times, основатель трейдинговой компании XTX Markets выплатил в британскую казну около 487,4 млн фунтов стерлингов (более $600 млн). А сама лондонская фирма бывшего трейдера Deutsche Bank выплатила в марте дивиденды в размере почти 1,3 млрд фунтов стерлингов.

За последние десять лет Герко построил компанию, ежедневный оборот которой составляет почти $300 млрд.

Герко, уроженец России, ныне гражданин Великобритании, основал XTX восемь лет назад. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается в $6,4 млрд благодаря его контрольному пакету акций в бизнесе.

43-летний бизнесмен начал свою карьеру, торгуя акциями в Deutsche Bank. Он ушел в 2009 году, чтобы присоединиться к хедж-фонду GSA Capital, прежде чем основать XTX.

В XTX работает более 170 человек в офисах, расположенных в Нью-Йорке, Париже и Сингапуре. Герко управляет фирмой вместе с партнером Заром Амролией, который также является выходцем из Deutsche Bank.

Герко, налоговый резидент Великобритании, ранее заявлял, что он счастлив выплачивать "тонну" налогов и что он выступает за увеличение налогов на богатство.