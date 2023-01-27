27 Января 2023
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Происшествия В России
Фото: kavkazplus.com

Суд вернул в СИЗО действующего и бывшего замначальника управления столичного ГУМВД

Мосгорсуд вернул в СИЗО действующего и бывшего замначальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД Вячеслава Фокина и Дмитрия Тахтаулова. Их обвиняют в незаконной выдаче разрешений на ввоз трудовых мигрантов.

"Суд отменил определение об изменении меры пресечения на домашний арест и отправил дело на новое рассмотрение", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там уточнили, что всех фигурантов снова взяли под стражу в зале суда.

В ноябре вместе с Фокиным и Тахтауловым были также арестованы два предпринимателя. Напомним, всем четырем предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 322.1 УК РФ. По данным следствия, в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям компании ходатайства о разрешении на въезд 10 китайцев с ложными данными о целях въезда. На основании этих ходатайств полицейские организовали незаконное оформление приглашений на въезд.

Теги: мвд, мигранты, фокин



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Ранее 24.11.2022 19:44 Мск Замглавы управления ГУМВД Москвы арестовали по делу о незаконной миграции китайцев
Ранее 24.11.2022 12:22 Мск СК: Замглавы управления ГУМВД Москвы подозревается в организации незаконной миграции


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