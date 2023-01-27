27 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф

Строительство "Высоцкого-2" хотят завершить в 2027 году

Жителям Екатеринбурга стоит ожидать появления второго "Высоцкого" уже в 2027 году. Соответствующая информация появилась на сайте администрации города. Сейчас проект проходит общественные обсуждения.

Согласно документации, небоскреб появится в границах улиц Малышева - Карла Либкнехта - проспекта Ленина - улицы Красноармейской. Планируется строительство в одну очередь - с 2023 по 2027 год. Общая площадь нового объекта составит 49 238 кв. м. В соседнем от БЦ "Высоцкий" здании расположатся офисы, гостиничные апартаменты и паркинг на 382 машино-места.

Вариант проекта небоскреба "Высоцкий-2"(2023)|Фото: Екатеринбург.рф

Вариант проекта небоскреба "Высоцкий-2"(2023)|Фото: Екатеринбург.рф

Напомним, ранее бизнесмен Андрей Гавриловский заявил, что строительство "Высоцкого-2" потребует около 150 млн долларов. Здание будет насчитывать порядка 47 этажей, а название для небоскреба будут выбирать жители Екатеринбурга.

Теги: Высоцкий, Екатеринбург, строительство



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