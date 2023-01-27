Ель для главного ледового городка Екатеринбурга начнут искать летом

Новогоднюю ель для главного ледового городка Екатеринбурга начнут подыскивать уже ближайшим летом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, такое предложение прозвучало на сегодняшнем заседании оргкомитета по итогам работы городка на Площади 1905 года.

"Живое дерево горожане оценили хорошо, что дает нам возможность использовать этот вариант и в последующие годы. Однако стоит провести работу с тем, чтобы в будущем сразу снять ряд вопросов: например, теперь стало очевидно, что поиски елки надо начинать уже летом, возможно, привлекая к процессу волонтеров", - заявила заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

На заседании был отмечен и минус: живая ель более сложна в транспортировке, установке и менее долговечна, нежели искусственная. В мэрии пообещали, что при решении этого вопроса будет обязательно учтено мнение городского сообщества.

Напомним, главным элементом городка в этом году стала живая 28-метровая ель. На прошлой неделе главный ледовый городок Екатеринбурга завершил свою работу, а на этой неделе начался его демонтаж.