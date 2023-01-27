27 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

38% россиян заявили о росте стоимости услуг ЖКХ за последний месяц

Рост стоимости услуг ЖКХ за последний месяц почувствовали 38% россиян. Такая же картина была в декабре, а вообще – это максимальный показатель с февраля 2022 года. Таковы данные опроса "Фонда "Общественное мнение".

По другим категориям товаров и услуг, в том числе по продуктовой корзине, число заметивших инфляцию не выросло или даже уменьшилось. Но все равно: не менее 12% респондентов во всех категориях отмечают рост цен.

При этом растет оптимизм граждан: 11% (против 7% в декабре) считают, что в ближайшее время цены не будут меняться. Впрочем, 23% считают, что инфляция ускорится, 42% считают, что цены будут расти в текущем темпе.

В 2022 году власти пошли на повторную индексацию тарифов ЖКХ, что вообще-то не предусмотрено законом. Формально это не двойное повышение, а перенос индексации с 2023 года: если верить властям, то до 2024 года повышений не будет. Впрочем, весной 2022 года россиян уверяли, что никакой двойной индексации тарифов не будет.

Теги: россияне, жкх, рост цен, инфляция, опрос



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