В Кремле "с пониманием" отнеслись к ограничению безвизового пребывания россиян в Казахстане

Москва с пониманием относится к решению Астаны ужесточить правила въезда и пребывания иностранцев, при этом важно, чтобы права россиян не нарушались.

"Понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находятся граждан. Для этого просто нужно оформлять вид на жительство. Но, безусловно, наши соответствующие власти находятся в контакте. Очень важно, чтобы все законные права наших граждан соблюдались, и при наших контактах с нашими партнерами мы, конечно, будем об этом говорить", - цитируют "Ведомости" пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, сегодня в Казахстане вступили в силу новые правила пребывания иммигрантов в стране, которые отменяют т.н. "визаран". Теперь без визы находиться в Казахстане можно 30 дней со дня пересечения границы, а суммарно – 90 дней в течение каждого полугодия (точнее, каждых 180 дней). До сих пор ограничения в 180 дней не было. Поэтому нерезиденты могли выехать за пределы Казахстана хоть на один день, "обнулить" лимит и вернуться назад.

В начале октября 2022 г. стало известно, что с 21 сентября – дня объявления мобилизации – из России в Казахстан въехало более 200 тыс. россиян. Об этом сообщил тогда глава МВД республики Марат Ахметжанов. Он добавил, что выехали из Казахстана 147 тыс. россиян. В конце октября прошлого года выяснилось, что с момента объявления в России мобилизации в Казахстане 200 тыс. иностранцев подали заявления на оформление ИИН – индивидуального идентификационного номера, без которого нельзя оформить легальное проживание в стране на длительный срок.