27 Января 2023
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Политика В России
Фото: 1tv.ru

Депутат Слуцкий успешно продолжает курс Жириновского в управлении партией

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о подготовке законопроекта, определяющего четкие правила вручения повесток призывникам, в том числе – в рамках частичной мобилизации. Он выразил уверенность, что отлавливать людей на улице «просто так» неприемлемо. Это решение демонстрирует приверженность преемника Владимира Жириновского основным принципам ЛДПР – заботе о людях и способности идти в ногу со временем, оперативно реагируя на актуальные запросы общества.

Новые правила вручения повесток во время призыва могут появится в России. Об этом сообщил депутат ГД РФ, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что частичная мобилизация вскрыла огрехи, существующие в системе работы военкоматов, которые необходимо устранить. В связи с чем партия готовит соответствующий законопроект, позволяющий определить конкретные и четкие правила призыва, исключающие возможность нарушений.

«Сентябрьская частичная мобилизация выявила многие огрехи в работе военкоматов… Постараемся исправить и сделать это в рамках законопроекта», — рассказал депутат. Он уточнил, что «облавы» на случайных людей на улицах неприемлемы.

Инициатива Слуцкого является своевременной и полностью отвечающей на современные запросы общества. В ходе проведения частичной мобилизации некоторые граждане жаловались на «сбои» в работе военкоматов, на что и обратил внимание лидер ЛДПР. После смерти Владимира Жириновского высказывались опасения по поводу судьбы партии, ведь политик воспринимался как бессменный ее лидер. Однако политические решения и инициативы его преемника, Леонида Слуцкого продемонстрировали продолжение основной линии, которой придерживаются в ЛДПР – это забота о гражданах, умение их слушать и слышать, оперативно отвечать на запросы общества.

Слуцкий действительно является сильным лидером партии, обладающим соответствующим авторитетом как среди однопартийцев, так и у избирателей. Сам депутат решительно настроен на участие в парламентских выборах с достойными результатами. Он не раз демонстрировал дальновидность и прагматичность, самостоятельно добившись общего признания как коллег, так и со стороны критиков.

Результаты политической деятельности Слуцкого можно оценить на основе рейтингов ФОМ и ВЦИОМ, которые регулярно демонстрируют высокие результаты ЛДПР. Партия успешно развенчала опасения по поводу провала, который ей прочили некоторые недоброжелатели во время сентябрьского единого дня голосования. Результаты продемонстрировали сильную и устойчивую позицию ЛДПР – благодаря Слуцкому.

И несмотря на некую внутрипартийную неопределенность по поводу перспектив партии, иногда высказываемую в регионах, очевидно, что ЛДПР является монолитным объединением и движется вперед, преодолевая любые трудности на пути благополучия и процветания нашей Родины и ее граждан.

Теги: случкий лдпр, жириновский, фом, частичная мобилизация



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