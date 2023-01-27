Челябинская область отправила спецтехнику для восстановления Донбасса

Из Челябинска в Донбасс отправили дорожные машины и другую технику южноуральских заводов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минпрома.

Груз направлен в подшефные Челябинской области города Ясиноватая и Волноваха. Две всесезонные коммунальные дорожные машины производства миасского "Завода СпецАгрегат" будут применяются для обслуживания и содержания автомобильных дорог.

Компания "Политранс" из Южноуральска разработала специализированный прицеп, который может работать в сцепке с любым российским тягачом. Прицеп способен перевозить грузы массой до 14,7 тонн. По результатам испытаний прицеп безвозмездно передан региональному спасательному центру МЧС ДНР.

Также в регион из Челябинской области отправлена 20-тонная фура с продуктами питания и стройматериалами.