Владимир Мау покинет совет директоров "Газпрома"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о кандидатах в новый совет директоров "Газпрома". В список вместо бывшего ректора РАНХиГС Владимира Мау вошел ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев, сообщает "Интерфакс".

Другие семь кандидатов — госпредставителей в совет не изменились.

23 января пресс-служба правительства сообщила, что Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Источник РБК заявил, что его уход из совета директоров не связан с этой отставкой. По его словам, замена в совете планировалась уже давно. Отметим, Мау входил в совет директоров "Газпрома" с 2011 года.

Напомним, 30 июня прошлого года Тверской суд Москвы отправил Мау под домашний арест по делу о мошенничестве, общий ущерб по которому превышает 21 млн рублей. Также сообщалось, что Мау вместе с бывшим замминистра просвещения РФ Мариной Раковой обвиняются в фиктивном трудоустройстве в вуз 12 человек. Позже Мау вернулся на работу в академию в прежнем статусе. В октябре 2022 года стало известно, что дело Мау закрыли, а в начале ноября он уехал в Израиль.