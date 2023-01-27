Мэр Перми остался недоволен работой глав районов из-за плохой уборки снега

Глава Перми Алексей Демкин проинспектировал качество уборки парковок от снега в городе и остался недоволен результатом, передает корреспондент Накануне.RU.

Вместе с мэром в поездку Демкин взял глав Мотовилихинского и Свердловского районов, так как по ним поступает наибольшее количество жалоб. По словам градоначальника, маршрут был засекречен. Возможности подготовиться заранее не было.

"В ходе объезда зафиксировали, что часть парковок содержится в нормативном состоянии, но есть и те, которые завалены снегом до сих пор. Подрядным организациям будут выписаны крупные штрафы по итогам января (в Мотовилихе – 7,1 млн рублей, в Свердловском – 6,5 млн). Руководителям районов – задача к понедельнику привести парковки в порядок, в противном случае обоих ждет выговор. Когда проезжали по Ленинскому району, то информацию о недоработках в режиме онлайн передавали краевой "Дорожно-эксплуатационной службе". Мы еще инспектировали Свердловский район, а коллеги уже оперативно отчитались о том, что парковка возле почтамта на ул. 25-го Октября очищена", - сообщил Алексей Демкин.