27 Января 2023
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Фото: Минобороны РФ

Bloomberg: Новое наступление ВС РФ может начаться в феврале-марте

Издание Bloomberg со ссылкой на неназванные источники пишет, что ВС РФ могут готовить новое наступление на Украине.

Инсайдеры агентства, знакомые с ситуацией, заявляют, что Кремль стремится продемонстрировать способность вернуть себе инициативу после того, как ВС РФ потеряли контроль примерно над половиной территорий, занятых в начале СВО. Издание также пишет, что ситуация на фронте заставляет администрацию президента более реалистично отнестись к своим амбициям.

Возобновление наступления может начаться уже в феврале-марте, говорят люди, близкие к Кремлю. Между тем, уже и сейчас известно о попытках продвижения ВС РФ в районе Артемовска и Угледара в ДНР и на Запорожском направлении.

Теги: владимир путин, конфликт, украина



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