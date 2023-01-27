Bloomberg: Новое наступление ВС РФ может начаться в феврале-марте

Издание Bloomberg со ссылкой на неназванные источники пишет, что ВС РФ могут готовить новое наступление на Украине.

Инсайдеры агентства, знакомые с ситуацией, заявляют, что Кремль стремится продемонстрировать способность вернуть себе инициативу после того, как ВС РФ потеряли контроль примерно над половиной территорий, занятых в начале СВО. Издание также пишет, что ситуация на фронте заставляет администрацию президента более реалистично отнестись к своим амбициям.

Возобновление наступления может начаться уже в феврале-марте, говорят люди, близкие к Кремлю. Между тем, уже и сейчас известно о попытках продвижения ВС РФ в районе Артемовска и Угледара в ДНР и на Запорожском направлении.