Мерзлякова раскритиковала идею перевода осужденных в центр Екатеринбурга

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова прокомментировала идею перевода осужденных с севера региона в Екатеринбург. По ее словам, это не самая лучшая идея.

"Закрытие дальних колоний, перевозим осужденных из Северного Ивделя в центр Екатеринбурга. Не считаю, что это государственный подход к решению задачи по оптимизации зоны", - написала омбудсмен в своих социальных сетях.

Тема была поднята на последнем заседании коллегии ГУФСИН РФ по Свердловской области, где начальник главного управления Александр Федоров поделился итогами работы за 2022 год. Одним из достижений стало создание двух исправительных центров. Однако не обошлось и без просчетов, на которые указала Мерзлякова.

"Я в своем выступлении поблагодарила Александра Ивановича и его коллег за высокий процент оплаты долга потерпевшим. Но остановилась и на нарушениях. В первую очередь - это мелочи, которые отравляют жизнь. Например, по два-три месяца идут письма, по году посылки, переводы иногда не доходят совсем... Об этом говорила не без боли. Надеюсь, справимся с этой проблемой в новом году", - отметила омбудсмен.

Напомним, что ИК-56 в Ивделе, где осужденные отбывали свой пожизненный срок, закрыли в 2019 году. А уже в 2020 году свердловское ГУФСИН заявило о намерении закрыть ИК-62 в Ивделе, ИК-24 в Азанке и ИК-8 в Гари.