27 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Свердловские полицейские подвели итоги борьбы с преступностью в 2022 году

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений за 2022 год.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых, совещание провел начальник главного управления генерал-лейтенант полиции Александр Мешков. Состоялось оно в зале коллегии с участием всех руководителей территориальных ОВД и структурных подразделений Главка, а также коллег из транспортной полиции, УрЮИ, Совета ветеранов и Общественного совета. Началось мероприятие с торжественной церемонии награждения наиболее отличившихся по службе сотрудников ведомственными наградами. Затем с подробным докладом о состоянии правопорядка в области выступил начальник штаба полковник Станислав Каргаев.

Он отметил, что в 2022 году в регионе состоялось более 9 тысяч мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности, в которых приняло участие свыше 6 млн человек. К охране общественного порядка привлекалось 66,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Личный состав в полном объеме выполнил поставленные задачи, в том числе с 4 по 7 июля при проведении международной промышленной выставки "Иннопром-2022" и на выборах депутатов в Государственную Думу РФ VIII созыва и Законодательного собрания Свердловской области, которые состоялись 11 сентября.

В прошлом году сохранилась тенденция к снижению регистрируемой преступности: январь -0,3%; февраль -3,4%; март -5,7%; апрель -6,7%; май -5,2%; июнь -5,3%; июль -5,0%; август -4,3%; сентябрь -4,1%; октябрь -4,3%; ноябрь -4,7%; декабрь -4,9%.

Коллегия ГУ МВД по Свердловской области(2023)|Фото: В.Н. Горелых

За 12 месяцев поставлено на учет около 52 тысяч уголовно наказуемых деяний. Наблюдается снижение особо тяжких на 6,2%, тяжких на 10,6%, небольшой и средней тяжести преступлений на 2,7% и на 4,7% соответственно.

По общей регистрации преступлений Свердловская область занимает восьмую строчку после Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Челябинской, Ростовской областей и республики Татарстан. Уровень преступности в регионе на 100 тысяч жителей остается одним из самых низких среди крупных субъектов России. На 26,7% снизилось количество граждан, погибших от преступных посягательств.

В результате предпринятых полицией мер удалось снизить число убийств на 11,9%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 3,5%, в том числе повлекшим смерть потерпевших на 4,4%, разбоев на 24,2%, грабежей на 8,5%, краж всех видов на 2,5% - из них квартирных на 11,0% и краж транспортных средств на 11,3%.

За 12 месяцев прошлого года правоохранительными органами области расследовано 30 тыс. 358 преступлений. На 19% возросло число выявленных фактов получения взяток, на 136% фактов служебного подлога. На 50,5% повышена эффективность работы по раскрытию органами внутренних дел преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. Установлено 186 подозреваемых данной категории.

Раскрыто 1 тыс. 337 краж с банковских счетов. Раскрываемость данного вида преступлений возросла практически на 20% и составила 60,4%.

На 2,3% снижен показатель числа преступлений, совершенных лицами, ранее имевшими криминальный опыт. На 13% меньше совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Снижено число преступлений, совершенных иностранными гражданами.

Коллегия ГУ МВД по Свердловской области(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Как сообщил полковник Горелых, положительные наработки в отчетном периоде имеются у гарнизона полиции и в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. По его словам, ликвидировано 15 наркопритонов и семь нарколабораторий. Изъято 113 кг различных видов наркотических веществ, в том числе 14 кг опийной группы, из них 8 кг героина, 18 кг наркотиков каннабисной группы и более 80 кг синтетических препаратов.

Один из злободневных вопросов – противодействие IT-преступлениям. В 2022 году каждое четвертое зарегистрированное преступление совершено в данной сфере, а каждый пятый пострадавший от мошенников – пенсионер.

За 12 месяцев 2022 года сотрудники Госавтоинспекции области добились снижения основных показателей аварийности – ДТП с пострадавшими на 4,4%, числа погибших в ДТП на 12,7% и раненых на 5,2%. Тем не менее, тревогу вызывают показатели в данном направлении по Алапаевску, Нижнему Тагилу, Тугулыму, Шали, Сысерти, Березовскому, Богдановичу, Верхней Салде, Ирбиту, Кушве, Новой Ляле, Качканару, Туринску и Ревды. Основными причинами ДТП являются выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям, наезды на пешеходов и нарушение правил проезда перекрестков.

"Начальник Главка заслушал ряд руководителей территориальных ОВД и структурных подразделений ГУ, где имеются упущения в работе. Несколько должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, им установлен конкретный срок для устранения недостатков в оперативно-служебной деятельности. Завершая коллегию, генерал Мешков довел до участников совещания наиболее приоритетные направления в работе на 2023 год. Среди них – активизация профилактики мошенничеств, в сфере незаконного оборота наркотиков, экстремизма, коррупции. Дополнительные меры рекомендовано предпринять по укомплектованию подразделений, в том числе при помощи возможностей ветеранских организаций и общественных советов", - резюмировал Валерий Горелых.

Теги: МВД, коллегия, итоги, преступность, Свердловская область



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