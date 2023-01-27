Турция также закрепит в конституции понятие брака как союза мужчины и женщины

Конституционный комитет парламента Турции одобрил проект закона о внесении в конституцию страны поправки, уточняющей понятие брака как союза мужчины и женщины.

В текст основного закона внесут положение о том, что семья является основой общества. А статья, которая сейчас имеет название "Защита прав семьи и ребенка" будет называться "Защита семьи, брачного союза и прав ребенка".

Изменение стало возможным после того, как Турция вышла из Стамбульской конвенции.

"Конвенция, первоначально предназначавшаяся для защиты прав женщин, была присвоена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции", - говорилось в заявлении управления по связям с общественностью президента Турции.

Как и практически все страны мира, Турцию ожидает демографический кризис. Население страны по инерции еще растет, но рождаемость уже не обеспечивает его воспроизводство. Правда, "демографического запаса" Турции должно хватить для роста численности населения еще надолго - примерно до середины века, когда оно увеличится с нынешних 85 млн до 95 млн. Однако население продолжит стареть, доля стариков - расти, а численность трудоспособного населения уже прекратила расти и скоро начнет медленно уменьшаться.