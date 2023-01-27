В Челябинской области два человека погибли и пятеро пострадали в массовом ДТП

В Челябинской области в результате ДТП два человека погибли, пятеро пострадали, в том числе двое детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла сегодня днем на 70 км автодороги Челябинск – Троицк на территории Увельского района. По предварительным данным, водитель Лады Гранта в условиях снегопада во избежание столкновения с попутным автомобилем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречными автомобилем Лада Веста, грузовым автомобилем "Мерседес" и попутным грузовым автомобилем "Вольво" с полуприцепом.

Водители Лады Веста и Лады Гранта погибли. Два пассажира Лады Веста и три пассажира Лады Гранта, в том числе двое детей 3 и 8 лет, доставлены в больницу с травмами.