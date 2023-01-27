В Кремле оценили признание Америкой ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о внесении Америкой ЧВК "Вагнер" в список транснациональных преступных организаций. Он заявил, что Вашингтон много лет демонизирует ЧВК "Вагнер", но пока не представил внятных аргументов в пользу этой позиции.

"Мы же с вами не вчера впервые услышали такие заявления в сторону демонизации ЧВК "Вагнер" из Вашингтона. Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколь-нибудь внятных аргументов мы с вами никогда не видели и не читали", - цитирует "Ъ" заявление Пескова по поводу обоснованность обвинений США о деятельности ЧВК на Украине.

Он отметил, что заявления Вашингтона о действиях ЧВК в Центральноафриканской республике также звучат "достаточно голословно". По его словам, США не представили публике никаких доказательств и подтверждений инкриминируемых организации действий.

"Это значительно девальвирует смысл тех заявлений, которые идут из Вашингтона",- сказал Дмитрий Песков.

Напомним, 26 января министерство финансов США объявило группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией.

"Сегодня в отношении группы "Вагнер" повторно объявляются санкции за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию", - говорится в пресс-релизе министерства.

"Вагнер" якобы совершала криминальные действия на территориях Центральной Африканской Республики, Мали и Украины.