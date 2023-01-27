27 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга вновь оставили под арестом

Свердловский областной суд вновь оставил под арестом заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга Илью Загайнова.

Напомним, Загайнов обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Сообщалось, что высокопоставленного сотрудника задержали у ячейки, из которой он доставал 2,5 млн рублей. За эти деньги зампрокурора района якобы обещал помочь "решить вопрос" по одному из уголовных дел. Ему предъявили обвинение и на время следствия отправили под арест.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, Илье Загайнову был продлен срок содержания под стражей до 26 марта 2023 года. Однако его адвокат подал апелляцию.

"Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений", - отметили в облсуде.

В ноябре прошлого года защита Загайнова уже подавала жалобу на его арест. Тогда областной суд также отклонил апелляцию.

Теги: арест, суд, взятка, зампрокурора



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