Прокуратура выявила хищения при строительстве Северного широтного хода

Уральская транспортная прокуратура выявила хищения при строительстве железнодорожной магистрали "Северный широтный ход", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Были похищены деньги РЖД при проектировании реконструкции станций Ягельная и Пангоды в ЯНАО.

"Установлено, что подрядчиком в "РЖД" представлен отчет, содержащий завышенные данные о выполненных работах по бурению скважин не менее чем на 1100 погонных метров. В результате "РЖД" приняты и оплачены фактически не выполненные работы на сумму 10,5 млн рублей, что повлекло причинение ущерба в крупном размере", - говорится в сообщении.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ход и результаты расследования взяты на контроль в транспортной прокуратуре.

Напомним, ранее правительство РФ приняло решение приостановить создание Северного широтного хода (СШХ), строительство которого длится уже 16 лет. Руководство страны изменило приоритеты в пользу другого глобального транспортно-логистического проекта "Восточный полигон" (расширение БАМа и Транссиба).

Впервые информация о приостановке строительства СШХ появилась в марте 2022 года из-за ухудшения экономической ситуации. Сообщалось, что из-за высоких рисков привлечения финансовых ресурсов, правительство решило отложить проект стоимостью почти 300 млрд руб., а уже одобренные бюджетные кредиты перенаправить на другую инфраструктуру.

Однако сразу после появления этих сведений губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что работа над строительством Северного широтного хода (СШХ) будет продолжена.

Он отметил, что было принято решение переформатировать проект. В финансовой модели была заложена существенная часть заемных средств. Однако в текущих экономических условиях привлекать заемное финансирование нецелесообразно и что стоит задача заменить эти средства другими источниками.

"Северный широтный ход" – проект железной дороги длиной 707 км, которая должна соединить Северную и Свердловскую железные дороги и дать возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивалась более, чем в 200 млрд руб. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ должен составить 23,9 млн т грузов в год, основную часть будет составлять транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.