Депутат Госдумы заявила о "зарплатном штрафе" за материнство

За материнство в России работодатели часто выносят "зарплатный штраф". Об этом заявила зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева (фракция "Новые люди") в ходе экспертных слушаний "О совершенствовании трудового законодательства в интересах женщин".

Авксентьева прокомментировала данные ВШЭ о "гендерном" разрыве в оплате труда в России, согласно которым необъясненная часть разницы в заработной плате может достигать почти 70%. Она связывает это с "доминированием мужчин", а не с эксплуатацией, в соответствии с которой работодатель экономически принуждает женщину не рожать.

Она поддержала недавно принятую стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. В ней, однако, не идет речь о поддержке материнства и повышении рождаемости. Документ носит феминистский характер, отмечает председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев. Авксеньтьева тоже говорит не о вымирании России, а о продвижении женщин по карьерной лестнице.

Ранее она выступила против любых ограничений абортов. Накануне группа "Мой аборт", после поднятия этой темы на Рождественских чтениях, призвала писать в поддержку абортов "адекватным депутатам": Алексею Нечаеву, Павлу Крашенинникову, Ксении Горячевой и Сардане Авксентьевой.