Свердловские власти оценили строительство губернаторского лицея и Дворца водных видов спорта

Представители власти Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым оценили ход работ на двух площадках по строительству знаковых инфраструктурных объектов Екатеринбурга.

Речь идет о губернаторском лицее в микрорайоне Солнечный и Дворце водных видов спорта. Строительные работы на обеих площадках ведет компания "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, губернаторский лицей откроет новую страницу в сфере образования в регионе: учреждение предусматривает широчайшие возможности для реализации дополнительного обучения, а также применения нестандартных подходов в образовательном процессе. В одном из блоков уже реализован демонстрационный этаж, где можно оценить трансформируемое пространство классов и коридоров.

На завершающем этапе находится и строительство Дворца водных видов спорта. Три бассейна из четырех уже наполнены водой. А благодаря передовой системе водоподготовки, вода в бассейнах соответствует по качеству питьевой.

Работы на обоих объектах идут в соответствии с графиком и завершатся в этом году.

"Благодаря эффективной работе руководства области по привлечению федерального финансирования горожане получат действительно уникальные объекты инфраструктуры, которые открывают перед ними новые возможности, а строители приобретают новые компетенции, осваивают новые технологии, которые в будущем можно будет тиражировать. Такие нерядовые проекты делают наш город еще более конкурентоспособным и привлекательным для жизни; становятся драйверами развития не только строительства, но и сферы образования, спорта, сферы муниципального управления инфраструктурными объектами", - отмечает генеральный директор "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.