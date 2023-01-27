На Южном Урале оставили в СИЗО директора медколледжа, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями

Челябинский областной суд оставил под арестом директора Троицкого медицинского колледжа обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения, указывая на то, что обвиняемый не намерен скрываться от следственных органов. Под арестом он пробудет до 23 февраля.

По версии следствия, обвиняемый требовал от подчиненного сотрудника ежемесячно передавать ему денежные средства, полученные в качестве оплаты труда и стимулирующих выплат. В результате ему было передано не менее 540 тыс. рублей.