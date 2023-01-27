27 Января 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

С объявленного в международный розыск акционера СМЗ взыскали 250 миллионов

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск бывших акционеров "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) Петра Кондрашева и Сергея Кирпичева к другому акционеру СМЗ Игорю Пестрикову о признании недействительным договора займа на 250 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"В связи со сменой акционеров Росимущество, как уполномоченный орган исполнительной власти, вступило в дело в качестве соистца. В качестве оснований для признания сделки недействительной Росимуществом указано на то, что данная сделка заключена в ущерб обществу, при этом, директор, заключая данную сделку, действовал в условиях конфликта интересов. Суд признал недействительным договор займа и взыскал с Пестрикова И.Л. в пользу общества 250 миллионов рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами", - говорится в сообщении.

7 июня в отношении Уртаева было возбуждено уголовное дело о пособничестве в злоупотреблении полномочиями, а затем еще и о растрате в особо крупном размере. По версии следствия, гендиректор выдал заем на сумму 250 млн руб. акционеру СМЗ Игорю Пестрикову. Формально заем был обеспечен частью пакета долей "Фин-Проект", которое управляет Ловозерским горно-обогатительным комбинатом. Но на момент предоставления займа ГОК был убыточным предприятием, поэтому реально он не мог обеспечить возврат денег по договору.

В итоге Артур Уртаев был сначала задержан, а затем суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но после заменил ее на домашний арест. Получатель займа Игорь Пестриков скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Теги: Игорь Пестриков, договор займа, соликамский магниевый завод



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