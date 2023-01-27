Присоединенные регионы перейдут на московское время - Минпромторг

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут жить по московскому времени, об этом говорится в сообщении Минпромторга России.

"Продолжается поэтапная синхронизация законодательства России после принятия в её состав четырех новых субъектов. В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время", - сообщили в министерстве.

Соответствующий проект изменений в федеральный закон "Об исчислении времени" уже внесен в правительство.

До сих пор все четыре региона жили в одном часовом поясе с Киевом. В России в этом часовом поясе живет только Калининградская область.