27 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Первый канал

В Кремле согласились с Трампом, готовым за сутки завершить конфликт на Украине

В Кремле согласились с оценкой экс-президента США Дональда Трампа: глава Белого дома в состоянии прекратить военный конфликт между Россией и Украиной в течение суток.

"Достаточно указания киевскому режиму из Вашингтона, и все это можно завершить. Ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона. Но нынешний президент США не хочет использовать этот ключ", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также заявил, что не видит ничего нового в словах заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по поводу мирного урегулирования конфликта. Она заявила, что Вашингтон готов пойти на значительное смягчение санкций в отношении РФ, если российские войска будут выведены с Украины. Эти условия в Кремле считают неприемлемыми.

Теги: кремль, дмитрий песков, переговоры, вашингтон, виктория нуланд, дональд трамп



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