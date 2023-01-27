27 Января 2023
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Екатеринбурге при поддержке фонда святой Екатерины запустили федеральный образовательно-медицинский проект

В Клиническом институте мозга на аллее меценатов появилась новая звезда.

фонд святой екатерины(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Директор института и персонал больницы поблагодарили учредителей Фонда святой Екатерины за поддержку образовательного проекта, который должен изменить медицину по всей стране. Благотворители взяли на себя финансирование обучения десяти мультидисциплинарных бригад, которые уже сейчас занимаются ранней реабилитацией пациентов в тяжелом состоянии.

фонд святой екатерины, благодарность(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«С 1 ноября 2022 года все бригады начали работать в своих больницах, в этом году мы обучим еще десять. Это уже будут команды не только из нашей области, но и из других регионов России. Сейчас проходит обучение команда Федерального центра детской хирургии Москвы — проект масштабируется», — рассказывает директор института Андрей Белкин.

медицина, здравоохранение, больница(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

О ранней реабилитации говорят почти десять лет, но до прошлого года вся работа ограничивалась обобщением накопленных знаний и их переработкой в рекомендации и методические указания. Пандемия коронавируса стала своеобразным катализатором для дальнейших шагов в этом направлении.

медицина, здравоохранение, больница(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Пока пациент находится в реанимации, часть его функций замещает техника: искусственная вентиляция легких, поддержка сердечно-сосудистой системы и так далее. Это необходимо для спасения жизни человека, но эта же поддержка имеет побочные эффекты, которые остаются на долгое время. Суть ранней реабилитации как раз в том, чтобы защитить пациента от негативных последствий.

татьяна прусевич, фонд святой екатерины(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Технология очень простая — пораньше начинать пациента вертикализировать, помогать ему двигать конечностями, самостоятельно дышать, осознавать, где он находится, чтобы не было потерь, связанных с нарушением памяти и сна. Это только в фильме человек столько лет пролежал, а потом очнулся и в курсе всего происходящего. К сожалению, чаще другая история: когда выписывают человека, который не знает, откуда он, как его фамилия», — продолжает Белкин.

клинический институт мозга(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Задача нового проекта — как можно быстрее вернуть пациента к нормальной жизни, дать возможность восстановиться еще до плановой выписки, а значит, и избавить пациента и его семью от посттравматического стресса.

Теги: фонд святой екатерины, клинический институт мозга, благотворители



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