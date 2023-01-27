27 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков: Указы о помиловании осужденных за участие в СВО имеют гриф секретности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указы о помиловании бывших осужденных, участвующих в спецоперации, имеют гриф секретности.

Представитель Кремля таким образом прокомментировал заявление основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что осужденные, отправленные в зону СВО, были помилованы уже на фронте.

"Вы знаете, что существуют указы открытые, существуют указы с различными грифами секретности, поэтому об указах я ничего не могу говорить", - цитирует РИА Новости Пескова.

Он подчеркнул, что вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российскими законами.

Ранее руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них якобы сняты все судимости.

Теги: песков, заключенные, сво, помилование



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