27 Января 2023
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Общество В России
Фото: kremlin.ru

Переименовывать Волгоград в Сталинград не будут

Никаких обсуждений по переименованию Волгограда в Сталинград в Кремле не ведется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее с предложением переименовать Волгоград в Сталинград выступил ветеран Службы внешней разведки и герой Советского Союза Владимир Горовой. Он полагает, что такой шаг вдохновил бы российских военных, участвующих в специальной военной операции.

Нежелание Кремля обсуждать переименование Волгограда поддержали в РПЦ. "И слава Богу!" – так прокомментировал слова Пескова глава Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Теги: волгоград, сталинград, переименование, кремль



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