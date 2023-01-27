Переименовывать Волгоград в Сталинград не будут

Никаких обсуждений по переименованию Волгограда в Сталинград в Кремле не ведется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее с предложением переименовать Волгоград в Сталинград выступил ветеран Службы внешней разведки и герой Советского Союза Владимир Горовой. Он полагает, что такой шаг вдохновил бы российских военных, участвующих в специальной военной операции.

Нежелание Кремля обсуждать переименование Волгограда поддержали в РПЦ. "И слава Богу!" – так прокомментировал слова Пескова глава Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.