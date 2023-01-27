27 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области

В Челябинской области на трассе столкнулись две иномарки. В результате ДТП пострадали три человека.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, ДТП произошло сегодня утром на 30 км автодороги Бишкиль-Варламово на территории Чебаркульского района. По предварительным данным, водитель Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и стоклнулся с автомобилем Volvo XC70.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Nissan Almera, а также пассажир Volvo. На месте происшествия организовано реверсивное движение.

Теги: ДТП, ГИБДД,



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