27 Января 2023
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Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО

Уральский полпред отправился в Луганскую область с рабочим визитом

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отправился в Луганскую область с рабочим визитом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полпредства.

Якушев встретился с мобилизованными гражданами из Свердловской и Челябинской областей, которые несут боевую вахту в зоне СВО. Помимо этого полпред провел рабочую встречу с главой Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко. Главой темой обсуждения стали проекты, реализация которых была прописана в Соглашении о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодоном.

Владимир Якушев с мобилизованными в Луганской области(2023)|Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО

В числе осмотренных объектов была Центральная городская многопрофильная больница с детским отделением: на данный момент в ней ведутся наружные и внутренние отделочные работы. Также полпред осмотрел готовый к открытию после капитального ремонта бассейн ДЮСШ-1 и гостиницу "Сибирь". Все здания отапливаются блочно-модульными котельными.

Сергей Козенко, Владимир Якушев(2023)|Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО

Владимир Якушев отметил большой объем работ, выполненный тюменскими строителями, добавив, что все намеченные мероприятия выполняются в соответствии с поставленными задачами.

Теги: мобилизация, полпред, Якушев, Краснодон



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