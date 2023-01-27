Уральский полпред отправился в Луганскую область с рабочим визитом

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отправился в Луганскую область с рабочим визитом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полпредства.

Якушев встретился с мобилизованными гражданами из Свердловской и Челябинской областей, которые несут боевую вахту в зоне СВО. Помимо этого полпред провел рабочую встречу с главой Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко. Главой темой обсуждения стали проекты, реализация которых была прописана в Соглашении о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодоном.

В числе осмотренных объектов была Центральная городская многопрофильная больница с детским отделением: на данный момент в ней ведутся наружные и внутренние отделочные работы. Также полпред осмотрел готовый к открытию после капитального ремонта бассейн ДЮСШ-1 и гостиницу "Сибирь". Все здания отапливаются блочно-модульными котельными.

Владимир Якушев отметил большой объем работ, выполненный тюменскими строителями, добавив, что все намеченные мероприятия выполняются в соответствии с поставленными задачами.