NASA нашло на Марсе "медведя"

Американское аэрокосмическое агентство показало снимок поверхности Марса, сделанный камерой высокого разрешения HiRISE, установленной на спутнике MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).

Участок с интересным рельефом напоминает из космоса морду медведя. Впечатление создают полуразрушенный холм и относительно симметрично расположенные кратеры. Контур "морды" создают отложения, которые, как считают ученые, могли образоваться над еще одним кратером, только уже значительно более крупным.