27 Января 2023
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Фото: NASA

NASA нашло на Марсе "медведя"

Американское аэрокосмическое агентство показало снимок поверхности Марса, сделанный камерой высокого разрешения HiRISE, установленной на спутнике MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).

Участок с интересным рельефом напоминает из космоса морду медведя. Впечатление создают полуразрушенный холм и относительно симметрично расположенные кратеры. Контур "морды" создают отложения, которые, как считают ученые, могли образоваться над еще одним кратером, только уже значительно более крупным.

Снимок поверхности Марса со спутника MRO.(2023)|Фото: NASA

Теги: nasa, спутник, марс, кратер



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