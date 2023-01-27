27 Января 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

В здании ФТС идут обыски по делу задержанного начальника IT-управления

В здании Федеральной таможенной службы ведется обыск.

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела начальника информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева.

"Изымается документация, представляющая интерес для следствия", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным СМИ, высокопоставленный сотрудник таможенной службы был задержан накануне оперативниками ФСБ России на рабочем месте. Он подозревается в получении взятки в размере более 25 миллионов рублей и хищениях бюджетных средств, выделенных по госконтрактам на цифровизацию деятельности ФТС России.

Теги: фтс, обыски, васильев



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