27 Января 2023
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Фото: Kadyrov_95

В Госдуму внесен законопроект о защите исламских религиозных текстов

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о защите сборников хадисов и трудов четырех исламских канонических школ​ от возможности запрета в рамках закона об экстремизме. Законопроект предлагает внести изменения в закон "О противодействии экстремистской деятельности".

В настоящее время Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами. Но предметом судебного разбирательства часто выступают и другие религиозные литературно-письменные памятники, являющиеся каноническими источниками вероучения традиционных мировых религий. Это приводит к общественному резонансу и массовым возмущениям верующих.

Сборники хадисов и труды четырех исламских канонических школ (Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский мазхабы) являются основными источниками вероучения и неотъемлемой частью ислама после священной книги мусульман Корана. И воспрепятствование со стороны государства таким источникам ущемляет свободу вероисповедания и умаляет религиозные чувства верующих, считают авторы инициативы, предлагающие защитить эти тексты от запрета.

Теги: ислам, экстремизм, законопроект



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