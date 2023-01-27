Клишас считает, что "незаконные санкции не могут быть предметом переговоров"

Сенатор Андрей Клишас высказался о том, можно ли вести переговоры с Западом из-за санкций.

"Отличный текст сенатора Косачёва. Незаконные санкции вообще не могут быть предметом переговоров", - написал в своем Telegram-канале Клишас, комментируя пост своего коллеги, вице-спикера Совфеда Константина Косачева.

Косачев в своем Telegram-канале высказался о том, что "экс-премьер Великобритании Борис Джонсон без тени смущения заявил, что "нормандский формат" переговоров по Украине был "политической имитацией".

"После похожих признаний двух других "эксов" – Меркель и Олланда, можно сказать, что это уже аксиома, не требующая доказательств", - полагает Косачев.

Далее политик рассуждает о санкциях как инструменте политического воздействия, отмечая, что "Россия должна четко заявить: никакие санкции – их потенциальное усиление или ослабление – не должны быть предметом торга, в данном случае, по украинскому вопросу".

"Только прямые договоренности в ключевых вопросах, которые привели к СВО – права людей, территории, угрозы безопасности, членство в НАТО и другие. И никак иначе. Обсуждение так называемых санкций только легитимизировало бы этот инструмент экономического шантажа в политических целях. Наша задача – работать на всех площадках над тем, чтобы этот неоколониальный инструмент одной группы государств был окончательно поставлен вне закона и морали", - считает Косачев.