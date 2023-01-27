27 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"А почему бы и нет?" Екатеринбургский зоопарк не против стать "визитной карточкой" города

В Екатеринбургском зоопарке рассказали, почему именно он должен стать "визитной карточкой" города.

Напомним, в преддверии 300-летия администрация Екатеринбурга предложила выбрать "визитную карточку" уральской столицы. На выбор для голосования представлено 11 вариантов, среди которых есть и зоопарк.

Как отметила на сегодняшней пресс-конференции директор учреждения Светлана Прилепина, оно вполне достойно этого звания.

"А почему бы и нет? Вы обратили внимание на герб города? Там медведь и куница. Как не объединить эти две темы? А какую замечательную дату отмечает город! В этом году городское пространство все пронизано темой зоопарка", - рассказала директор, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По ее словам, цифра "300" похожа на слово "зоо".

"Зоопарк достоин быть номинантом. Понятно, что есть достойные узнаваемые представители. То, что мы номинированы, внушает нам гордость. И зоопарк заслуживает этого внимания", - добавила Прилепина.

Напомним, также сегодня директор Екатеринбургского зоопарка назвала сразу несколько причин, почему учреждение не будет никуда переезжать из центра города.

Теги: зоопарк, голосование, 300-летие, Екатеринбург



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Ранее 18.01.2023 12:28 Мск Жители Екатеринбурга выберут визитную карточку города


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