Марков: США "кинули" Германию с танками

Политолог Сергей Марков обратил внимание на то, что после того как Германия объявила о поставке танков украинскому режиму, США неожиданно сдали назад.

В настоящее время у США нет необходимого для отправки Украине количества танков Abrams, заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх. По этой причине Пентагону потребуется несколько месяцев, чтобы передать танки Abrams M1A2 Украине, ведь нужно еще выполнить обязательств перед Тайванем и Польшей.

"С ума сойти. Вашингтон нагло кинул Германию. Германия дала Киеву Леопарды по договоренности, после того, как США дали Абрамсы. Но сейчас Вашингтон заявляет, что:

1. На складе Абрамсов для Украины нет.

2. Единственный завод в Огайо делает мало Абрамсов в год.

3. И сначала нужно выполнить заказы для Тайваня и Польши.

До чего же они наглые стали в Вашингтоне", - написал Марков.

Ранее Германия заявляла, что готова предоставить Украине свои Leopard лишь при условии присоединения к поставкам США.

Заставляя Германию начать поставку танков, США преследуют цель навсегда разорвать отношения Германии и России, считает экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. После поставок танков Leopard эту цель можно считать достигнутой. Для США важно было "прогнуть" именно Германию.

"Все остальные страны делали соответствующие заявления и обещали поставки танков для того, чтобы вынудить Германию решиться передать танки. Немцы это понимали и отбивались как могли и сколько могли. Правда, надолго их не хватило", - отметил Царев.