В Белгороде перевернулся военный "КамАЗ", шестеро пострадавших

В Белгороде в условиях сильного тумана военный "КамАЗ" съехал с дороги на обочину и опрокинулся. По данным Telegram-канала "112", пострадали шесть военнослужащих, о тяжести их травм не сообщается. Сейчас на месте работают экстренные службы.

В минувшие выходные два человека погибли при столкновении военного "КамАЗа" с автомобилем ВАЗ в соседней Воронежской области. По данным СМИ, в грузовике находились мобилизованные. Позже выяснилось, что в "легковушке" находились полицейские, они были при исполнении служебных обязанностей. И пассажир, и водитель легкового автомобиля погибли.