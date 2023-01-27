27 Января 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky

В Белгороде перевернулся военный "КамАЗ", шестеро пострадавших

В Белгороде в условиях сильного тумана военный "КамАЗ" съехал с дороги на обочину и опрокинулся. По данным Telegram-канала "112", пострадали шесть военнослужащих, о тяжести их травм не сообщается. Сейчас на месте работают экстренные службы.

В минувшие выходные два человека погибли при столкновении военного "КамАЗа" с автомобилем ВАЗ в соседней Воронежской области. По данным СМИ, в грузовике находились мобилизованные. Позже выяснилось, что в "легковушке" находились полицейские, они были при исполнении служебных обязанностей. И пассажир, и водитель легкового автомобиля погибли.

Теги: белгород, авария, камаз, военные



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