В Пакистане озвучили дату начала импорта нефти из России

Пакистан весной планирует начать импортировать сырую российскую нефть. Это произойдет после согласования коммерческих условий поставок, включая использование отличной от доллара валюты.

"В марте все коммерческие условия соглашения будут окончательно согласованы с Россией, после чего дешевая сырая нефть начнет поступать в Пакистан. Это будет выгодно для обеих стран", - приводит The News слова государственного министра нефти Пакистан Мусадика Малика.

По его словам, в соответствии с соглашением с Россией, Пакистан также начал работу по разработке комплексного плана энергетической безопасности, который будет реализован к концу этого года и который включает импорт сжиженного природного газа (СПГ), трубопроводного газа и других нефтепродуктов.

"Сырая нефть, СПГ, газ, бензин и другие виды топлива будут включены в эту стратегию, и ожидается, что это повысит энергетическую безопасность Пакистана и поставки топлива по доступным ценам", - сказал он.

По словам Малика, в настоящее время у российских компаний нет газа для экспорта в Пакистан, но на следующий зимний сезон, в соответствии с другим соглашением, Пакистан сможет покупать спотовые партии СПГ у двух компаний, которые определило российское правительство.