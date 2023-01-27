27 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Tamas Kaszas

Орбан: Венгрия наложит вето на санкции против ядерной энергетики РФ

Венгрия наложит вето на возможные санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Мы не допустим санкций, которые еще больше увеличивают венгерскую инфляцию. Самое важное тут — цена на энергию", — сказал он.

В Венгрии действует одна атомная станция — АЭС "Пакш", построенная по советскому проекту. Ранее сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро. Ожидается, что работы начнутся осенью 2023 года, пишет РИА Новости. Власти Венгрии отмечали, что без АЭС невозможно обеспечить энергоснабжение страны.

Теги: орбан, венгрия, ядерная энергетика, санкции



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