Останина выступила против любых ограничений абортов

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила против любых ограничений абортов, отреагировав на предложение РПЦ хотя бы запретить женщинам лишать жизни зачатых детей без согласия мужа.

Читайте также: В РПЦ призвали запретить аборты без согласия мужа беременной

Нужно вначале обеспечить семью, а только потом давать им такого рода рекомендации, которые будут носить обязательный характер, считает она.

"А пока, к сожалению, мы не можем заставить женщину рожать ребенка, если она понимает, что семья просто не сможет ребенка материально содержать, вытянуть его, выучить, дать дорогу в жизнь. Потому что зачастую это связано с отсутствием работы, особенно если это проживание в сельской местности", - заявила Останина.

В России ежегодно, по статистике, делается около 500 тыс. абортов. Около 70% женщин хотя бы раз прерывали жизнь своих детей.

В ноябре вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос о незначительных ограничениях абортов, в частности до 18 лет - только с согласия родителей.

Помимо нравственной проблемы, аборты имеют прямое отношение к демографии. В России рождаемость упала до катастрофически низкого уровня. В этом году смертность превысит рождаемость на 500-600 тыс. человек. При этом порядка 70% населения относятся к абортам как своему праву и не желает их ограничения. Традиционные религии считают уничтожение новой жизни обыкновенным убийством и против того, чтобы все граждане косвенно оплачивали аборты через налоги.