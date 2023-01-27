27 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В екатеринбургских электричках установлена единая стоимость проезда

Жители и гости уральской столицы, перемещающиеся в пределах города на электричке, теперь могут оплачивать единую стоимость в 35 рублей, не задумываясь о расстоянии. Постановление, подписанное губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, объединяет все тарифные зоны и устанавливает единую плату.

Речь идет об электричках, которые ходят на расстояние до 35 км в пределах Екатеринбурга. В зависимости от расстояния стоимость проезда могла меняться от 35 до 91 рубля.

"По предварительным подсчетам, снижение платы за проезд позволит в текущем году дополнительно привлечь до 315 тыс. пассажиров. Для субсидирования перевозчика за счет средств областного бюджета на эти цели потребуется дополнительно до 26,8 млн рублей", – заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Решение об установке единого тарифа станет одним из шагов к созданию наземного метро в Екатеринбурге.

Теги: проезд, Екатеринбург, электричка



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