Екатеринбургский зоопарк не будет переезжать из центра, несмотря на "давление"

Директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина назвала сразу несколько причин, почему учреждение не будет никуда переезжать из центра города. Также она заявила о "давлении" в связи с переездом.

Напомним, еще в 2018 году появлялись разговоры о переносе Екатеринбургского зоопарка из центра: предполагалось, что он будет перемещен в новый жилой район Новокольцовский. Однако общественники выступили резко против данной инициативы. В 2020 году было объявлено, что зоопарк переносить не будут.

Как рассказала Светлана Прилепина на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, в коллективе зоопарка никаких разговоров о переезде не идет. По ее словам, эксперты рекомендовали сохранить действующую площадку как мемориальную, потому что зоопарков, которым 100 лет (именно столько скоро исполнится зверинцу в Екатеринбурге) не так много в России.

"Коллекция зоопарка, которая размещена в центре города, вполне благополучна и сформирована в соответствии с существующими требованиями и теми площадями, которые у нас есть. Посмотрите на наши слоновник и вольер белых медведей – они соответствуют международным стандартам. В этой ситуации [переезжать] нет необходимости", - заявила директор.

Она отметила, что по теме переезда зоопарка "в пространстве города идет нагнетание, и мы чувствуем некоторое давление на нас".

"Оно совершенно ничем не обосновано. В 2020 году зоопарк успешно прошел процедуру лицензирования. Мы подтвердили свою состоятельность по поводу содержания животных в неволе и их экспонирования. У нашего зоопарка есть несколько лицензий, и мы гордимся этим", - отметила Прилепина.

Директор добавила, что вопрос о переезде "не стоит и раньше никогда не стоял".

Что касается строительства второй очереди Екатеринбургского зоопарка, по ее словам, пока этот вопрос не рассматривается. Его поднимут, когда возникнет необходимость и возможность развития с формированием дополнительной коллекции.

"Этот вопрос будет решать учредитель", - уточнила Светлана Прилепина.