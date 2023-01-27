27 Января 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: АР

Польша передаст Украине 60 танков "Twardy"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что помимо 14 немецких танков Leopard 2 Польша передаст Киеву еще 60 танков "PT-91 "Twardy" ("Твёрдый"). "Спасибо союзникам. Раздавим врага", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

"Твёрдый" – это польский основной боевой танк, в основе которого лицензионный вариант советского танка Т-72М1. Первые прототипы были изготовлены в 1993 году, серийно выпускался с 1995 по 2002 год, всего было произведено чуть более 200 танков.

Теги: танки, польша, украина



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