Польша передаст Украине 60 танков "Twardy"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что помимо 14 немецких танков Leopard 2 Польша передаст Киеву еще 60 танков "PT-91 "Twardy" ("Твёрдый"). "Спасибо союзникам. Раздавим врага", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

"Твёрдый" – это польский основной боевой танк, в основе которого лицензионный вариант советского танка Т-72М1. Первые прототипы были изготовлены в 1993 году, серийно выпускался с 1995 по 2002 год, всего было произведено чуть более 200 танков.