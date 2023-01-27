27 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Акции "Соликамского магниевого завода" передали госкорпорации "Росатом"

Акции "Соликамского магниевого завода" передали госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Это следует из указа президента РФ Владимира Путина от 26 января. Указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, новый совет директоров ОАО "Соликамский магниевый завод" 17 января провел свое первое заседание, на котором был избран его председатель, принят новый устав общества и назначен генеральный директор. Им стал гендиректор ООО "Объединенные урановые предприятия" (входит в структуру Росатома "Атомредметзолото") Руслан Димухамедов.

Ранее стало известно, что задержан директор ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) Артур Уртаев. Он стал фигурантом дела о хищении. Уртаев руководил предприятием в мае-июне 2022 г.

Теги: Соликамский магниевый завод, Росатом, указ



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