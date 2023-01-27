27 Января 2023
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Общество В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В новых регионах с 1 марта начнут платить российские пенсии

В четырех новых регионах России планируется с 1 марта начать выппату российских пенсий. Об этом заявил на заседании Правительства РФ председатель Михаил Мишустин.

Если у кого-то нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателей или государственных и муниципальных органов, то в таких ситуациях будут помогать специально созданные межведомственные комиссии. Положение о них уже утверждено, сообщил он. Как и по всей стране, пенсии и надбавки к ним будут индексироваться. По пенсиям разработан специальный законопроект.

Сейчас средний размер пенсии в ДНР составлят 14 тыс. рублей, минимальная пенсия - 10 тыс.

Еще один законопроект направлен на включение новых субъектов РФ в систему обязательного социального страхования, который гарантирует оплату больничных. В документе определены и правила назначения пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет (в ДНР и ЛНР выплачиваются на каждого ребенка до трех 3 лет 7 тыс. рублей ежемесячно). То есть в этом отношении семьи потеряют право на выплаты на детей от полутора до трех лет. При этом бедные семьи (со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума получат право на выплаты на детей до 17 лет).

На выплаты пособий по безработице в новых регионах Правительство направит свыше 1 млрд рублей на текущий год. Общероссийские меры социальной защиты распространятся и на людей с ограничениями по здоровью и другие льготные категории граждан, заверил Мишустин.

"Важно подробно разъяснять жителям Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей о нововведениях в законодательстве. Темы очень чувствительные. Люди должны четко понимать, какой помощью они могут воспользоваться, что именно им положено как гражданам Российской Федерации и как это все нужно правильно оформить", - подчеркнул глава Правительства.

Теги: пенсия, выплаты



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