27 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

S7 опровергла сообщения о приостановке полетов лайнеров Airbus A321neo

Российская авиакомпания S7 Airlines опровергла сообщения о приостановке полетов Airbus A321neo.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний S7, традиционно в зимний период часть воздушных судов проходит техобслуживание для подготовки к высокому летнему сезону.

"Самолеты увеличенной емкости востребованы на меньшем количестве рейсов в связи с сезонным снижением спроса", -заявили в компании.

О том, что S7 якобы остановила полеты всех самолетов Airbus A321neo, сообщило издание Frequent Flyers.

Напомним, после начала военной спецоперации на Украине западные страны ввели запрет на поставку в РФ новых самолетов и запчастей к ним. В начале года сообщалось, что в России узаконили так называемую каннибализацию авиалайнеров. Правительство в конце декабря 2022 года приняло поправки в постановление № 353, дающие право отечественным авиакомпаниям и предприятиям снимать исправные запчасти с одних лайнеров для их хранения или установки на другие самолеты.

Теги: Airbus A321neo, S7



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