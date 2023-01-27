В Челябинской области СК просят проверить парк, на благоустройство которого было выделено 277 млн рублей

В Челябинской области активисты ОНФ просят СК проверить парк имени Томина в Троицке, на благоустройство которого было выделено 277 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ, в 2020 году проект парка получил федеральный грант в размере 90 млн руб. Дополнительно к финансированию в рамках гранта были заключены контракты еще на 277 млн руб. из средств бюджета. На эти средства планировалось сделать туман-фонтан, театральную площадь с амфитеатром, стеклянный фуд-молл, вишневый сад, спортивные площадки, беседки и террасы. Однако в результате вырубили всю зеленую зону и высадили небольшие саженцы.

Подрядчика не удалось выбрать с первого раза и работы в нем до сих пор ведутся. Во время проверки активисты ОНФ обнаружили скамьи с разваливающимися спинками, фонари без плафонов и светильников, не закрепленные должным образом детские игровые конструкции, огороженные ленточкой, сломанные архитектурные формы. Частично парк уже открыт и эксплуатируется, что вызвало вопросы у общественников по безопасности.

В настоящий момент уже оплачено практически половина работ.

"На что уходят деньги, непонятно. Зато ясно, почему у троичан ощущение, что их крупно обманули: мы ожидали увидеть футуризм, а обнаружили какой-то привет из 90-х. Все те же сломанные лавочки, примитивные качели, есть пара интересных "лазалок", но не будем забывать цену вопроса. Бетонные скамьи – это вообще удивительное решение – выглядят так, словно строители забыли убрать лишние блоки после ремонта", – отметил эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.