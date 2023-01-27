27 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Семья уральского мобилизованного, которую выселяли за неуплату аренды, получила выплаты

Семья мобилизованного свердловчанина, которая с сентября не могла оплачивать аренду квартиры из-за отсутствия положенных выплат, наконец получила деньги. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, бороться за принадлежащие семье деньги пришлось вместе с военной прокуратурой.

"Три месяца совместно с военной прокуратурой "рубились" с бесконечными ошибками и леденящим душу равнодушием ряда ответственных лиц. В январе разбирались с вопросом уже в "ручном режиме". Да, на повышенных тонах, да уже без дипломатической вежливости, проверяли каждую цифру. Дело принципа, дело чести. Настойчивость себя оправдала. Накануне жена мобилизованного позвонила мне в приемную и сообщила долгожданную новость: "Ура! Все деньги пришли! Спасибо!", - написал парламентарий.

По его словам, в этот тяжелый для семьи период, супруге мобилизованного и его детям помогали всем городом. Глава Нижней Туры помогал с оплатой аренды, не осталось в стороне и предприятие, где работал военнослужащий. Местный хлебокомбинат помог продукцией, а команда Иванова привезла к Новому году детям подарки.

Депутат отметил, что в регионе все еще остаются граждане, до сих пор не получившие выплаты за сентябрь и последующие месяцы. Причины бывают разные и каждый раз это частные недоработки. По каждому случаю сейчас идет работа.

"Уверен, эти принципиальные, иногда публичные разборки полезны. Они повышают шансы на то, что система выплат денежного довольствия участникам СВО будет в итоге работать как часы", - добавил Иванов.

Теги: мобилизация, семья, аренда



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