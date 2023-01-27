Во Франции увидели ряд проблем в поставках танков Leclerc Киеву, - Le Monde

Французские танки Leclerc, который Париж пообещал передать Киеву, являются "столь же прочными, сколько и хрупкими", пишет Le Monde со ссылкой источник в военных округах.

По его словам, данные танки требуют существенной материально-технической поддержки. К примеру, развернутые в Румынии 13 танков Leclerc обслуживают 200 специалистов и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

При этом непонятно, имеет ли вообще смысл передавать Украине 10-20 французских танков и обучать ради этого украинские экипажи.

Французская армия располагает 226 танками Leclerc, причем эксплуатируются только 60%, остальные используются в учебных целях, отмечают эксперты. Если передать Киеву около сотни танков, это серьезно ослабит обороноспособность Франции.

25 января стало известно, что ФРГ направит Киеву 14 танков Leopard. Кроме того, Берлин согласился предоставитт разрешение на экспорт Киеву немецких танков странам, которые планируют начать поставки из своих запасов. О готовности предоставить Киеву танки Leopard заявили в Польше, Финляндии, Португалии, Канаде и Нидерландах.

Кроме того, США передадут Украине 31 танк Abrams, заявил президент страны Джо Байден.