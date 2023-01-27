Путин поручил скорректировать налоги в нефтянке для компенсации потерь бюджета

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта внести предложения по уточнению методики определения цен на нефть, применяемой в налогообложении отрасли.

Корректировка расчета налогов должна "минимизировать негативное влияние на доходы бюджета с учетом особенностей формирования цен на нефть в условиях санкций".

Ранее Путин поручал вице-премьеру Александру Новаку, отвечающему в правительстве за энергетику, придумать, как ограничить влияние эмбарго на российскую нефть на наполняемость бюджета. Сам Новак назвал скидку, с которой торгуется российская нефть Urals, основной проблемой.