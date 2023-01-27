WP: Западные танки могут не переломить ситуацию в пользу Украины

"Сборная солянка" танков, которые западные страны передадут украинскому режиму, могут не привести к тому результату, который ждут на Западе, то есть не переломить ситуацию в пользу режима. Военные эксперты не уверены, окажут ли они решающее влияние на поле боя, пишет The Washington Post.

Первые примерно 40 танков, включая немецкие Leopard 2A6, могут прибыть к весне. Германия, Польша и США планируют отдельные программы подготовки танкистов, причем Германия и Польша должны начать свои программы уже через несколько дней. Но мешанина из различных танков делает это довольно сложным с точки зрения логистики.

США могут предоставить 31 танк M1A2 Abrams, но на них не будет секретной брони на основе обедненного урана. Ее снимут из-за федеральной политики США, запрещающей экспорт новейшего, охраняемого военной тайной вооружения и оборудования в другие страны. На танки будет установлена другая броня.

При этом в настоящее время у США нет необходимого для отправки Украине количества танков Abrams, заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"По этой причине потребуется несколько месяцев, чтобы передать эти танки Abrams M1A2 Украине", - сказала она.

Немецкое издание Spiegel сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон колеблется, поставлять ли французские танки Leclerc Украине. Они являются крепкими, но "хрупкими монстрами", а их техническое обслуживание чрезвычайно сложно. 13 танков Leclerc с ноября дислоцируются в Румынии, и 200 военных занимаются их содержанием. По словам военных, когда один Leclerc находится в эксплуатации, два находятся в ремонте. Кроме того, самих танков у Франции мало, и страна не может поставлять большое количество танков Leclerc, не ставя под угрозу боеспособность собственной армии. Всего у нее есть 226 танков, из них эксплуатируется около 60%, а остальные используются в учебных целях. И если Франция поставит Зеленскому 20-25 танков, то ради такого количества нет смысла проводить обучение украинских боевиков.

Военный эксперт Александр Артамонов отмечает, что танки Leclerc являются самыми дорогими в истории танкостроения. Они есть только у Франции и ОАЭ. Их невыгодно использовать из-за огромных расходов на его содержание. Но если западные танки появятся на стороне ВСУ, то ими почти наверняка будут управлять западные экипажи, так как украинцам вряд ли доверят управление таким дорогим вооружением.